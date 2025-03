Serie A, scatto Verona in quota salvezza: per i bookie è lotta Empoli-Parma per evitare la retrocessione

Getty Images

La vittoria dell'sul campo dell'sembra estromettere definitivamente gli scaligeri dalla lotta per non retrocedere. Almeno secondo i bookmaker: su Sisal , infatti, la discesa in Serie B passa da 4 della scorsa settimana agli attuali 9.Con ilormai fuori dai giochi (le quote non sono più disponibili tra gli operatori), ilprova a rincorrere la salvezza: impresa difficile per gli esperti, che vedono a 1,25 il salto nella seconda serie italiana. Nonostante i tre punti di differenza in classifica (a 22,a 25), i betting analyst vedono un "duello tosco-emiliano" per evitare il terzultimo posto: entrambe le squadre, infatti, sono offerte a 2,25. Scende poi da 5,50 a 3 il Lecce, sconfitto a Genova e a pari punti con il Parma quartultimo. Naviga, infine, in acque più tranquille il Cagliari di Nicola, la cui retrocessione è in lavagna a 7,50.