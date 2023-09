Il premio Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lecce-Genoa, in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio “E. Giardiniero – Via del Mare” di Lecce.



Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A TIM 2023/2024.



“Il Lecce allenato da Roberto D’Aversa è stato una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al debutto sulla panchina dei salentini, mister D’Aversa ha saputo da subito trasmettere la sua mentalità, valorizzando l’interessante parco giocatori messo a disposizione dal Presidente Sticchi Damiani ed esprimendo un gioco offensivo ed efficace, come dimostrano gli importanti successi casalinghi contro Lazio e Salernitana e il pareggio di Firenze, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach Of The Month di questo campionato”.