Il botta e risposta tra Juventus e Inter in cima alla classifica continua anche alla ripresa del campionato e le due grandi favorite rimangono appaiate in testa. Stabile, quindi, anche la situazione sul tabellone scudetto elaborato dagli analisti: la squadra di Sarri conduce a 1,50, i nerazzurri inseguono a 2,75. A impressionare, quindi, è la Lazio, capace ancora una volta di ribaltare un match nei minuti di recupero: con sei punti di scarto dalla vetta, ma con un match in meno, i biancocelesti avanzano ancora nelle quote. Per loro l'offerta scende da 14 a 10 volte la scommessa. Dietro, c'è praticamente il vuoto: l'Atalanta è la quarta pretendente secondo i bookmaker, ma è già data a 51,00, la Roma sale a 61,00, il Napoli va oltre 100, secondo Agipronews.