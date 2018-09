Juventus e Napoli proseguono a pieno ritmo e a cinque giorni dallo scontro diretto allo Stadium il duello prosegue anche in quota, dove bianconeri e azzurri scavano un solco profondo dalle altre concorrenti. Dopo la vittoria con il Frosinone, i bianconeri confermano la leadership assoluta sul board di 888sport.it: l’offerta per il titolo passa da 1,33 a 1,22, ma ad avanzare sono anche gli azzurri, che grazie al blitz con il Torino si portano a 5,50 (da 6,00) e rimangono a caccia di Allegri e i suoi. Pure l’Inter torna alla vittoria, ma il gol di Brozovic all’ultimo minuto non basta ai nerazzurri per tornare in scia alle prime due della classe: rispetto alla scorsa settimana, la squadra di Spalletti passa da 15,00 a 21,00, davanti al Milan, che spreca contro l’Atalanta e sale a 31,00. Male la Roma, ko nella trasferta a Bologna e ora a 41,00; la Lazio torna invece a brillare, ma per i biancocelesti la valutazione rimane altissima, a 100 volte la posta.