Continua il botta e risposta tra Inter e Juventus in cima alla Serie A: i nerazzurri vincono sabato con il Verona, bianconeri battono il Milan a Torino nel posticipo domenicale. Le distanze restano invariate in classifica, ma la costanza di risultati dei nerazzurri - che dopo il ko con la Juve hanno mantenuto la stessa media punti dei bianconeri - viene premiata dagli analisti, come riportato da Agipronews,. secondo i quali la quota scudetto sull’Inter scende da 3,50 a 3,25. Invariata, invece, la valutazione sulla Juve, ancora favorita a 1,40. È praticamente ristretta a loro due la lotta per il titolo visto che la Lazio, terza dopo tre vittorie di fila, è data già a 41,00. Poco più in alto sul tabellone, riporta Agipronews, quote c’è il Napoli, ancora in crisi di risultati e dato a 21 volte la scommessa visti i 13 punti di scarto dalla vetta.