Serie A: sempre più a rischio Empoli e Verona, Como e Cagliari vedono la salvezza in quota

Getty Images

Si fa sempre più difficile la situazione dell'in classifica e nelle quote salvezza: il 3-0 di Udine è il quarto risultato negativo nelle ultime cinque partite. La retrocessione dei toscani, quartultimi, scende infatti, in una settimana, da 3,50 a 2,75 su Better . Precipita anche il, da 4 a 2,75, dopo il ko di San Siro contro il Milan. Stabile invece il Parma, a 1,75, nonostante la quarta sconfitta consecutiva (0-1 contro la Roma), costata la panchina a Fabio Pecchia.Lo 0-0 del Brianteo non cambia la situazione del Monza ultimo, offerto a 1,05, ma migliora ancora quella del Lecce, ora a 6 in lavagna. Va ancora meglio al, a 7, e al Como, salito da 9 a 10 dopo il colpo esterno in casa della Fiorentina. Acque tranquillissime per il Genoa, proposto a 20 dopo il 2-0 contro il Venezia. Gli uomini di Di Francesco restano invece a 1,10.