Manca poco meno di un mese all'inizio del prossimo campionato di Serie A per la stagione 2020/21 e ancora non c'è certezza su quelle che saranno le date di tutti i club della nostra massima serie. C'è infatti incertezza, soprattutto, sulla compilazione dei calendari delle prime due giornate in cui potrebbero non essere inserite Inter e Atalanta.



O meglio, le gare dei due club impegnati fino a pochi giorni fa in Champions League (i bergamaschi hanno giocato l'ultima partita il 16 agosto) ed Europa League (la squadra di Conte è uscita sconfitta in finale lo scorso 21 agosto) saranno si programmate, ma potrebbero essere subito posticipate.



Secondo Il Messaggero, l’obiettivo è quello di concedere più tempo alle due squadre per la preparazione della prossima stagione e quindi recuperare il terreno perso rispetto a quelle che già oggi sono in campo per la preparazione.