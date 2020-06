Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, parla al Corriere dello Sport, dicendo la sua sull'ipotesi di una Serie A con le retrocessioni bloccate: "Decisione inaccettabile, determinata solo da ragioni tese alla tutela di interessi di retrobottega. Si tratta di un'iniziativa profondamente contraria ai princìpi di diritto generale e di diritto sportivo per cui ci opporremo con grande determinazione per scongiurare gli effetti di tale atto qualora dovesse oltre le determinazioni del Consiglio Federale, del CONI e dell’Autorità Governativa che, sono convinto, non accetterà mai un pasticcio del genere. Penso che la stragrande maggioranza delle società di B in presenza di questa delibera si rifiuterà di scendere in campo e proporrà una sorta di class action per tutelare i propri interessi".