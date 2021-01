La crisi economica generata dalla pandemia coronavirus coinvolge anche il calcio italiano. Come si legge sul Corriere della Sera, nella riunione informale di ieri i club della Serie A hanno dato mandato alla Lega del presidente Dal Pino di chiedere alla Figc un rinvio di due mesi oltre alla scadenza del 16 febbraio per pagare gli ultimi stipendi dell'anno solare 2020.



Inoltre i presidenti delle squadre vogliono riaprire una trattativa con l'Assocalciatori per il taglio degli ingaggi. Tra gli obiettivi dei club c'è anche l'avvio di un confronto col Governo per posticipare il versamento dei contributi non solo di gennaio e febbraio, ma anche di marzo e aprile 2021.