Una vittoria che manca da un mese e una salvezza ancora da conquistare. Sono questi i comuni denominatori di Genoa e Benevento, che mercoledì a Marassi, nel turno infrasettimanale di campionato, si giocano punti pesantissimi per la permanenza in Serie A. Nonostante abbiano vinto una sola delle ultime dieci gare, i padroni di casa (che in classifica hanno due punti in più) partono favoriti per gli esperti: l’«1» si gioca a 2,25, mentre gli uomini di Inzaghi sono a 3,60. Il segno «X», che per undici volte ha accompagnato i liguri quest’anno, è dato a 3,15. Entrambe hanno siglato 33 gol in questa stagione: peggio ha fatto solo il Parma con 32. Anche per questo i bookmaker credono nell’Under a 1,81, contro l’Over che paga 2 volte la posta giocata. Nonostante la scarsa produzione offensiva, si va verso una sfida da Goal, ipotesi offerta a 1,70. All’andata fu 2-0 per i sanniti: un girone dopo il risultato più probabile è l’1-1 a quota 6,00. Tra coloro che potrebbero sbloccare la gara, spiccano i nomi di Mattia Destro (5,60) e Goran Pandev (6,10). Il primo marcatore, tra le fila degli ospiti, potrebbe essere Marco Sau a 7,30.