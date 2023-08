Agosto è tempo di ritorno in campo per i calciatori ma anche di storie d’amore. Dopo le spesso lussuose vacanze, i protagonisti della Serie A sono tornati al lavoro e hanno messo da parte il mondo patinato del gossip. Le vacanze sono state fatali per due storie d’amore naufragate nelle ultime settimane.



La prima è quella di Rodrigo De Paul, ex Udinese e ora all'Atletico Madrid. A lungo legato alla cantante Tini Stoessel, l’argentino ha annunciato su Instagram la fine della loro relazione. "Voglio dirvi che abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione. Abbiamo vissuto momenti molto belli e ho avuto l'opportunità di incontrare una persona che amo e rispetto molto. Ci siamo tenuti compagnia a vicenda in momenti molto importanti della nostra vita. Grazie mille per l'amore e il rispetto", questo il commiato. Storia al capolinea, sembra, anche per Matteo Politano. Il neo campione d’Italia col Napoli ha vissuto un’estate lontana dalla sua storica compagna Ginevra Sozzi. Per la modella e pr, il giocatore aveva lasciato la moglie Silvia Di Vincenzo con cui era convolato a nozze nel 2018. Le sue recenti vacanze tra Maldive e Ibiza però hanno visto protagonista un’altra ragazza.



Per tanti amori finiti però ce n’è un altro che sboccia. È quello tra Pietro Pellegri e Carolina Stramare. L’attaccante del Torino su Instagram ha pubblicato una storia in cui c'è anche la ex Miss Italia. In passato Pellegri è stato legato a una delle figlie di Mihajlovic, Viktorija.