La Juve imprendibile, l’Inter e il Napoli che si baloccano per il podio, la vera battaglia è per l’ultimo posto per la Champions che, concedendo l’accesso diretto ai gironi, economicamente vale quanto la medaglia d’argento e quella di bronzo. Oltre alla salvezza, c’è anche l’Europa League, ma alla fine quei 2-3 posti saranno assegnati alle squadre eliminate dalla corsa alla Champions.Poi c’è uno stacco in classifica di 5 punti. A ciascuna abbiamo attribuito una percentuale di successo.Il recente recupero ai loro livelli di Luis Alberto e Milinkovic è la vera garanzia di Simone Inzaghi. L’anno scorso i laziali lasciarono all’Inter il 4° posto all’ultima giornata nello scontro diretto. Per ora sono leggermente favoriti.Anche per Gattuso potrebbe essere determinante il ritorno al gol di Higuain. A differenza di Lazio e Roma non giocherà le coppe e potrà riservare tutte le energie per la corsa alla Champions. Non solo, delle prime 6 della classifica, tolta la Juve è l’unica squadra che ha fatto più punti del campionato scorso (+6).Una giusta e una sbagliata, la Roma va avanti così. Per ora quella giusta è in Champions, quella sbagliata è in campionato. Se non recupera in fretta il miglior Dzeko, è un problema serio, la vera differenza con la stagione scorsa sono i suoi gol: alla fine del girone d’andata di un anno fa ne aveva segnati 8, adesso appena 2.. Con l’Atalanta è la squadra con l’identità di gioco più spiccata. Il suo palleggio è rapido ed elegante e in questi ultimi due mesi ha trovato la straordinaria continuità di Quagliarella, a segno da 9 gare consecutive. Il lavoro di Giampaolo in questi anni doriani è stato straordinario, manca poco per diventare la favorita al 4° posto.In percentuale abbiamo dato un punto in più rispetto alla Samp perché ci sembra più matura per sorprendere e fare un salto addosso a Lazio, Milan e Roma. Gasperini ha dato vita a una creatura fantastica che, dopo i 6 gol rifilati al Sassuolo, ha il miglior attacco del campionato. Per il ruolo di sorpresa è la nostra candidata.Può provarci, ma non sarà facile. Se Mazzarri riuscirà a stabilire un’intesa perfetta fra Zaza e Belotti allora le speranze aumenteranno.Per avere qualche chances in più dovrebbe segnare tanto di più. Delle prime 12 della Serie A, i viola hanno il secondo peggior attacco dopo quello del Parma. Se Simeone, Chiesa e Pjaca non si svegliano, anche arrivare in Europa League diventa un’impresa.. A inizio stagione ha illuso, ma si è fermata troppo presto. L’abbiamo inserita in questo gruppetto solo per un concetto aritmetico.E’ una vera sorpresa trovarla a metà classifica. La squadra è stata costruita per altri obiettivi...