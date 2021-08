Per la corsa Champions, a parte Juventus e Inter considerate quasi “sicure” (bianconeri a 1,14 e nerazzurri a 1,30), grandi chance anche per l'Atalanta quotata 1,50, mentre più indietro la lotta è serrata. Il Milan nelle prime quattro posizioni raddoppia la posta giocata, mentre il Napoli è offerto a 2,10. La Roma si gioca a 2,50, mentre la Lazio è in quota a 3,20. Per la lotta salvezza, le neopromosse appaiono in partenza come le formazioni meno attrezzate per la permanenza nella massima serie. La retrocessione della Salernitana è offerta a 1,25, di poco davanti al Venezia a 1,30, mentre qualche chance in più sembra averla l'Empoli, a 1,85. Lo Spezia orfano di mister Italiano si gioca a 1,95, più tranquille Verona (a 4,50), Genoa e Udinese (a 5,00).