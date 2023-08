Ci sarà tempo, certo, eppure saltare la prima giornata di Serie A non deve essere il massimo per un giocatore dopo un’estate intera passata ad aspettare questo momento. Tra infortunati e squalificati, abbiamo stilato una lista di chi in questo weekend sarà costretto a guardare. Di seguito, squadra per squadra, tutti gli assenti per la prima del campionato 2023/24.