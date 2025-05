Getty Images

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

27 minuti fa



Un pari inaspettato che rende ancora più avvincente il finale di stagione. Il Napoli impatta al Maradona contro il Genoa e, quando mancano 180 minuti al termine della stagione, vede assottigliarsi a un punto in classifica il vantaggio sull'Inter - vittorioso a Torino - nella volata scudetto. Nonostante la frenata, per i bookmaker la squadra di Conte resta comunque avanti, anche se le quote aumentano: si passa infatti da 1,14 della scorsa settimana agli attuali 1,32.



Viceversa, cala da 5,50 a 3,25 il ventunesimo tricolore nerazzurro. I betting analyst sembrano infine escludere la possibilità spareggio tra le due squadre: cresce infatti da 9 a 12 questa opzione, che in Serie A manca dal 1964, unica volta in cui lo scudetto fu assegnato in una partita secca tra Bologna e Inter.