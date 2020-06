La Serie A riparte con i recuperi della 25ª giornata: quattro partite tra domani e domenica, tutte con il segno «1» largamente favorito. Si comincia domani alle 19.30 con Torino-Parma. I granata hanno vissuto un periodo da incubo prima della pausa, con sei sconfitte consecutive in campionato, tre delle quali con il nuovo tecnico Longo in panchina. Una discesa ripida che li ha condotti ai margini della zona retrocessione. Le quote sentono però aria di riscatto e la vittoria viene data a 2,25. Molto più tranquillo il Parma, che fuori casa ha un ruolino onorevole, con quattro vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Il quinto pareggio è dato a 3,20, il blitz esterno vale 3,30. A seguire, alle 21,45, il Verona ospita il Cagliari. La squadra di Juric è chiamata a confermarsi come l'autentica sorpresa del campionato. La sconfitta con la Samp, prima della sosta, ha chiuso una striscia positiva fatta di quattro vittorie e cinque pareggi. Il ritorno al successo è a 2,05. Il Cagliari, invece, aspetta una vittoria in campionato da sei mesi e mezzo. L'ultima fu il 2 dicembre scorso, in casa con la Samp. Poi sono arrivati undici sconfitte e quattro pareggi. Il ritorno ai tre punti però non è impossibile, a quota 3,70, mentre il pareggio si colloca a 3,30. Domenica alle 19,30, in campo Atalanta e Sassuolo, al Gewiss Stadium. I ragazzi di Gasperini volano sull'abbrivio degli ultimi risultati ottenuti prima della sosta: cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions. Il segno «1» plana fino a 1,35. In salita la strada per il Sassuolo, con il pareggio a 5,15 e i tre punti esterni a 8,00. Quello bergamasco è largamente il miglior attacco del campionato, con 70 reti all'attivo. Ne consegue un Over bassissimo, a 1,40, mentre l'Under si alza fino a 2,72. Chiude il programma dei recuperi Inter-Sampdoria, domenica alle 21.45. Non brillantissima la ripartenza dei nerazzurri, eliminati in Coppa Italia dopo il pareggio del San Paolo. In campionato, l'ultima gioia è il 4-2 nel derby del 9 febbraio, seguita dalle sconfitte contro Lazio e Juventus. L'incontro di domenica è l'occasione per riprendere la corsa e il segno «1» è dato in forte ribasso, a 1,35. Compito durissimo per la Samp, a caccia di punti salvezza: il pareggio è a 4,85, il colpaccio da ex di Claudio Ranieri vale 8,75. Anche qui c'è aria di Over, a 1,60