Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi"

LegaSerieA

All'interno dell'evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l'Arena Civica di Milano, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato dei progetti presenti e futuri per il nostro calcio celebrando anche le vetrine che il nostro massimo campionato sta cercando di costruire per far emergere il talento."Il mio obiettivo è valorizzare i giovani. Sono passati vent'anni dal Mondiale e non vorrei ne passassero altri venti. Abbiamo risultati straordinari a livello giovanile. Abbiamo avuto sempre grandi campioni e vorremmo averne altri, puntando molto sulle giovanili e sui nostri tecnici".

"Io spero ci siano incentivi per le società che investono nei settori giovanili. Prima si investivano 130 milioni l'anno, oggi si investono circa 200 milioni ma se ci fosse un aiuto dal Governo sarebbe meglio"."Vorrei fare un ringraziamento al Sindaco di Milano Sala e all`Assessore Riva per averci concesso di giocare all`Arena (la Coppa Italia Primavera vinta dal Cagliari 3-0 sul Milan). È un grande privilegio disputare qui una gara della nostra competizione giovanile, l'Arena profuma di storia, qui si è giocata nel 1910 la prima partita della Nazionale di calcio, e come Lega ci fa piacere che questo splendido impianto diventi la sede istituzionale della Coppa Italia Primavera".

La valorizzazione dei vivai è cruciale per il calcio italiano, a livello giovanile con le Nazionali abbiamo ottenuto risultati straordinari, abbiamo vinto tanto, questi sono segnali che il talento c`è. Purtroppo, però, a volte i grandi talenti si perdono e occorre capire perché, affinché i campioni di oggi possano diventare in futuro gli ambasciatori del calcio italiano nel mondo.