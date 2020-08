Come riferisce un'agenzia Ansa, slitta a venerdì il termine per i fondi individuati dai dirigenti della Lega Serie A per presentare le offerte vincolanti per la realizzazione della media company per la gestione dei diritti tv e quelli commerciali. Di conseguenza, anche l'assemblea di Lega inizialmente fissato al 2 settembre per valutare le offerte viene spostato al prossimo 8 settembre.