L'Inter pensa al rinnovo di Lautaro Martinez, con allegato adeguamento del compenso. Un progetto ambizioso, vista l'aggressività dei mercati esteri e il denaro che possono mettere a disposizione dalla Premier e dall'Arabia. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Di questi tempi, sommersi da una Premier League imperante e da un calcio arabo senza limiti, fa notizia anche solo il progetto. E il progetto c’è: Lautaro per sempre. Per sempre all’Inter, perché sta bene a tutti: a lui, alla società, ai tifosi, all’allenatore. Ecco perché non ci sarà da stupirsi se entro l’anno partiranno i dialoghi per rinnovare e adeguare il contratto dell’argentino. L’attuale scadenza, 2026, non mette fretta all’Inter. La società nerazzurra ha almeno altre tre priorità: Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, questi saranno i prossimi tre discorsi di rinnovo affrontati. Ma c’è la volontà, una volta sistemate le urgenze, di andare incontro anche al Toro”.