Pioli vota scudetto all'Inter, Inzaghi si astiene: il sondaggio tra gli allenatori di Serie A

Redazione CM

La Serie A vota Inter per lo scudetto, mentre il Bologna e Joshua Zirkzee sono le rivelazioni della prima parte di stagione. E' quanto hanno detto gli allenatori del massimo campionato, protagonisti del tradizionale sondaggio promosso dall'agenzia ITALPRESS al giro di boa. Hanno preso parte all'iniziativa 14 tecnici (fuori Bologna, Genoa, Juventus, Lazio, Monza r Roma), chiamati a dare il proprio parere su tre quesiti: qual è la squadra rivelazione, qual è il calciatore rivelazione e chi vincerà lo scudetto.



L'Inter capolista con 48 punti dopo 19 giornate è stata giudicata quasi all'unanimità come la favorita per la vittoria finale (12 voti), mentre il Bologna è stata ritenuta a gran voce come la grande sorpresa (11 preferenze, 3 per il Frosinone). Nessun dubbio anche per quanto riguarda il giocatore: Zirkzee si è aggiudicato 7 voti, staccando nettamente Gudmundsson (2).



Ma cosa hanno votato nello specifico i 14 allenatori coinvolti? Nella nostra GALLERY tutte le risposte.