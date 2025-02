AFP via Getty Images

Serie A, sorpasso Inter alla vigilia del big-match: Napoli staccato anche in quota, scende l'Atalanta

7 minuti fa



Il Napoli non sa più vincere e perde il primato in classifica. Dopo tre pareggi consecutivi, la sconfitta di Como significa sorpasso dell'Inter in vetta, ora a +1 dopo l'1-0 di San Siro contro il Genoa. Cambio al vertice anche nella lavagna dei bookmaker per lo scudetto, dove gli uomini di Simone Inzaghi sono ora in pole, a 1,70, contro l'1,90 della scorsa settimana quando era pareggio, in quota, con i partenopei.



I ragazzi di Antonio Conte perdono terreno e salgono a 3. I nerazzurri sono addirittura favoriti per il colpo esterno nello scontro diretto di sabato al Maradona: il segno «2» si gioca infatti a 2,38, con il pareggio a 3,15 e l'«1» a 3. Può ancora inserirsi come terza incomoda l'Atalanta, scesa da 9 a 5,5 dopo lo 0-5 di Empoli e a soli tre punti dal primo posto.