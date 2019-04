Dopo l'1-1 con l', riecco lain versione campionato. Alle 15, al Paolo Mazza di, i bianconeri difanno visita allaper chiudere aritmeticamente il discorsoinfatti, a Kean e compagni basta un pareggio per ricucirsi per l'ottava volta consecutiva il tricolore sul petto. Per farlo dovranno conquistare almeno un punto contro la squadra di Andreazzoli, che arriva da 3 vittorie nelle ultime 5 partite.- ​La Spal, in casa, ha spesso fatto vittime illustri:sono cadute e più in generale tre delle quattro vittorie casalinghe in generale sono arrivate contro squadre nelle prime sette posizioni. In casa, però,e compagni hanno una media di soli 0,93 gol segnati a partita, seconda squadra peggiore della A. La Juventus, invece, a ridosso della Champions League, hanno perso una sola gara di quelle pre o post competizione europea: 15 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.- Andreaha segnato un gol nelle ultime due casalinghe e in stagione ha realizzato 12 reti. A sfidare il centravanti della Spal ci sarà Moise, che ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite di campionato.