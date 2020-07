Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si incrociano ultime speranze salvezza e ambizioni europee: alle 21.45 Spal e Milan si affrontano per il 29esimo turno di Serie A. Umori agli opposti: la squadra di Di Biagio arriva da due sconfitte consecutive ed è ultima in classifica a 18 punti, i rossoneri di Pioli hanno ottenuto la loro prima vittoria contro una big in stagione (2-0 alla Roma) e cercano il terzo successo consecutivo per tenere viva la corsa a un posto in Europa League.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sarà la 38esima sfida in campionato tra le due squadre, con un bilancio netto: 24 vittorie Milan, 12 pareggi e un solo successo contro la Spal, i rossoneri sono la squadra contro cui gli spallini hanno subito più gol in Serie A (84). Ancor più sbilanciato il bilancio recente, la Spal ha perso tutte le ultime otto gare di campionato contro il Milan, e quello in casa: nessuna vittoria casalinga per la Spal (8 pareggi, 10 vittorie Milan), i rossoneri sono l'unica squadra tra quelle affrontate almeno quattro volte in Serie A contro cui i ferraresi non hanno mai vinto una partita interna. La squadra di Di Biagio, poi, è in netta difficoltà di risultati: nessun pareggio nelle ultime 15, ma soprattutto non vince in casa da nove partite di campionato (2 pareggi, 7 sconfitte) avendo perso le ultime sei. Di contro, il Milan di Pioli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte in casa di una squadra nelle ultime tre posizioni in classifica di Serie A.



Fischio d'inizio alle 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Spal-Milan.





