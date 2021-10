Dieci vittorie consecutive nelle prime 10 giornate. L’obiettivo di Luciano Spalletti e del Napoli tutto è ben chiaro: continuare la marcia cercando di fare più punti possibili non solo per la classifica e per continuare a coltivare ambizioni scudetto, ma anche per eguagliare - e magari superare - uno dei record della Serie A che, soprattutto in un campionato sempre più equilibrato, sembravano destinati a durare per molto tempo. Era il 2013/14 quando la Roma di Rudi Garcia riuscì a centrare i 3 punti nelle prime 10 giornate, un risultato che - riporta Agipronews - i bookmaker ritengono alla portata di Spalletti. Secondo i betting analyst, il Napoli a quota 30 punti dopo i match contro Torino, Roma e Bologna vale 4,5 volte la posta. All’orizzonte, intanto, c’è il record di Sarri che, alla guida degli azzurri, raggiunse le 8 vittorie consecutive nel 2017/18. Battendo il Torino Spalletti lo eguaglierebbe mettendo un ulteriore tassello verso il record assoluto di Garcia.