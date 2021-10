Raggiunto il record di squadra di Maurizio Sarri, che nella stagione 2017/18 riuscì a centrare otto vittorie consecutive, Luciano Spalletti ed il suo Napoli puntano a raggiungere il primato della Serie A detenuto dalla Roma di Rudi Garcia, nel campionato 2013/14. In quell’avvio di stagione la formazione del mister francese riuscì ad ottenere dieci successi in fila, fermata poi nell’undicesima giornata dal pari in casa del Torino. Passa proprio da Roma e dalla sfida con i giallorossi, come riporta Agipronews, la possibilità dei partenopei di eguagliare un record che sembrava potesse durare più a lungo visto il crescente equilibrio del campionato. Per i betting analyst la possibilità di arrivare a quota 30 punti in dieci match si trova in quota a 4,25. Nel caso di successo in trasferta all’Olimpico, l’ultimo ostacolo per Insigne e compagni sarebbe rappresentato dal match interno contro il Bologna.