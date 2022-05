la squadra di Thiago Motta cerca punti per la salvezza aritmetica dopo tre sconfitte consecutive. L'Atalanta di Gasperini non può sbagliare per restare attaccata al treno per un posto in Europa. Quasi speculare il rendimento nel girone di ritorno delle due squadre: lo Spezia ha raccolto 17 punti, la Dea è a quota 18, dopo i 38 totali messi in ghiaccio nel girone d'andata.Lo Spezia ha perso nei due precedenti in trasferta, in A, contro la Dea, pareggiando invece nell'unico incontro giocato in casa (0-0, 21 novembre 2020).Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.