Dopo il ko di Champions contro il Barcellona la Juventus cerca riscatto in Serie A, dove viene da tre pareggi contro Roma, Crotone e Verona. La squadra di Pirlo deve sbloccarsi per scacciare le prime critiche e i dubbi dei tifosi sul nuovo progetto bianconero. Il calendario offre un assist ai bianconeri che domenica se la dovranno vedere con lo Spezia. In casa della neopromossa la Juventus è favorita a quota 1,38, mentre il quarto pareggio di fila (non prendendo in considerazione il successo a tavolino contro il Napoli) vale 5,00 volte la posta. A 7,75 il clamoroso successo dei liguri. Deve vincere anche l'Inter, che in casa non batte il Parma dall'aprile del 2013: tre pari e una sconfitta per i nerazzurri nelle ultime quattro, ma il segno «1» vale 1,30, mentre la «Doppia Chanche X2», che permetterebbe agli emiliani di tornare a casa con almeno un punto, è in lavagna a 3,60. In Udinese - Milan la capolista proverà a ritrovare il successo dopo il pari con la Roma per difendere il primo posto: il «2» per i rossoneri è a quota 1,77. Il Napoli è invece pronto ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra di Pioli ed è favorito contro il Sassuolo a 1,55. Tra i big match Roma - Fiorentina e Sampdoria - Genoa e in entrambi i casi è avanti nel pronostico la squadra di casa. I giallorossi vogliono riprendersi la zona Champions e cercano una vittoria proposta a 1,83. In Sampdoria - Genoa sono i blucerchiati a presentarsi al meglio al derby della Lanterna. Ranieri ha dalla sua una squadra a mille per le vittorie in campionato contro Fiorentina, Lazio e Atalanta, oltre al successo di Coppa contro la Salernitana, mentre il Genoa è molto vicino alla zona retrocessione. Si tratta comunque di una stracittadina e tutto può succedere. Segno «1» a 1,91, mentre il «2» vale 3,90. Grande equilibrio in Torino - Lazio: per i biancocelesti pesano l'impegno di Champions e i tanti indisponibili nella rosa di Inzaghi. I granata, anche se di poco, sono favoriti a 2,55.