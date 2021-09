La Juventus punta ai primi tre punti stagionali contro lo Spezia e si affida ai propri attaccanti per uscire dalla crisi. Può essere la chance giusta per Moise Kean, ancora alla caccia del primo gol stagionale: il classe 2000 fa sorridere Allegri con almeno una rete a quota 2,40 per gli esperti. A vantare i favori del pronostico è forse l'uomo più caldo in casacca bianconera. Dopo il sigillo al Milan, Alvaro Morata vuole ripetersi e si gioca a 1,95 mercoledì sera al 'Picco'. Occhi puntati ovviamente anche su Paulo Dybala, offerto a 2,20, e Federico Chiesa che vuole ritornare ai livelli dell'Europeo: l'esterno è dato a 2,75. Il primo marcatore più probabile? Sempre Morata per i bookie, a 4,50.