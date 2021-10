Riparte campionato dopo la sosta,La squadra di Thiago Motta e quella di Castori sono a caccia di punti importanti per muovere una classifica che al momento le vede in 18esima e 19esima posizione, entrambe a quota 4. Una sfida salvezza nella quale mancherà Frank, non convocato per problemi fisici. Nella Salernitana out anche Veseli, positivo al Covid. Nello Spezia, oltre ai tanti infortunati, mancherà anche anche lo squalificatomentre Reca è risultato positivo al Covid-19.