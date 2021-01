Dopo le partite del weekend, si chiude questa sera con il posticipo l'emozionantecon il derby ligure del Picco tra lodi Vincenzoe ladi Claudioun Monday Night di eccezione, in scena, tra due squadre poco distanti nei chilometri e nei cuori dei tifosi. I padroni di casa sono reduci dalla splendida vittoria di Napoli contro gli uomini di Gattuso, arrivata dopo tre ko di fila, che li hanno risollevati al 16esimo posto, a +2 sulla zona rossa. Dal canto loro i blucerchiati arrivano dalla vittoria contro l'Inter, si trovano a metà classifica, a +8 sulla terzultima e vogliono i 3 punti, per avvicinare la zona Europa. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber: da una parte M'Balaautore di 8 reti alla sua prima stagione in Serie A, e Fabio, fresco del no alla Juventus e a 7 reti finora, ma inizialmente in panchina.Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard, Keita.​- ​Questo sarà il primo confronto in Serie A tra Spezia e Sampdoria considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia. Questo sarà il 76º Derby ligure per la Sampdoria in Serie A: finora ha giocato solo contro il Genoa, ottenendo 29 successi, 28 pareggi e 18 sconfitte. Dall'arrivo di Claudio Ranieri, la Sampdoria ha perso soltanto una delle sette sfide di Serie A contro squadre neopromosse (2-3 v Benevento a settembre) - completano il parziale quattro successi e due pareggi. Spezia-Sampdoria sarà il 91° incrocio tra due formazioni liguri nella storia della Serie A a girone unico: la squadra ospitante ha vinto solo due degli ultimi 17 di questi incroci (5N, 10P, 2 N).