A questo punto, dopo che la sua squadra è andata per la seconda volta in ritiro dall'inizio del campionato (la prima fu a seguito del ko contro il Bologna) e visto il periodo, la domanda è lecita. Ce la farà Eusebio Di Francesco a mangiare il panettone con la Roma? Il rischio che salti prima di Natale, sostengono gli analisti Sisal Matchpoint, è concreto: la società ha dato fiducia al tecnico, ma molto dipenderà da come andranno le prossime tre partite, prima del 25 dicembre: la sfida Champions di mercoledì con il Viktoria Plzen, e poi i match di campionato con Genoa e Juventus. Nella lista elaborata dagli analisti sui prossimi allenatori esonerati, Di Francesco è il secondo nome, dato a 2,25 per l'addio. Solo Filippo Inzaghi, in piena zona retrocessione con il Bologna, ha una quota più bassa, 1,50. La quota di Di Francesco, addirittura, è più bassa rispetto a quella di Moreno Longo, tecnico del Frosinone penultimo in classifica.