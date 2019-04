Prima ha vinto al San Paolo contro il Napoli, poi ha piegato l’Udinese in casa. Complici le ripetute scivolate del Milan l’Atalanta ha scalato non solo la classifica, ma anche le quote sull’accesso alla prossima Champions League. Dopo il successo di ieri la squadra di Gasperini è rimasta da sola al quarto posto e gli analisti Snai non hanno potuto che dimezzare la valutazione sui nerazzurri qualificati alla fase a gironi: era a 4,50 una settimana fa, adesso è a 2,25. Vista la crisi rossonera, l’avversario da cui i bergamaschi dovranno guardarsi, riporta Agipronews, è la Roma, pure data a 2,25, mentre il Milan, battuto dal Torino e a meno tre dal quarto posto, è salito da 2,00 a 2,50. I granata, però, nonostante siano solo a meno tre dall’obiettivo, sono ben più lontani nelle scommesse, dati a 15,00 come la Lazio, che ha però un punto in meno della squadra di Mazzarri.