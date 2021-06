Vertice importante per il calcio, domani, a Roma. Sul tavolo il rinnovo dell'accordo collettivo tra le società di Serie A e i giocatori, che scade il 30 giugno. La volontà dei club è quella di discutere della necessità di tagliare gli stipendi, scrive Tuttosport, che pesano in maniera preoccupante sui bilanci del club. E' un argomento di cui si discute da circa un anno e domani può essere il giorno giusto per approfondire il tutto.



L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha già invitato i calciatori a non voltarsi dall'altra parte, con il sistema calcio che ha perso un miliardo di euro nell'ultimo anno. Il sindacato, dal canto suo, ha già fatto capire che non può spingere i calciatori ad accettare la decurtazione degli stipendi, dato che è una scelta individuale: nessuno, per ora, ha accettato il taglio, ma solo la spalmatura. Domani la Serie A punta a una decisa accelerata.