Ancora una volta appaiati in vetta. Dusan Vlahovic con la rete siglata contro la Salernitana raggiunge quota 21 gol in campionato come Ciro Immobile, rimasto a secco nel derby perso contro la Roma, in una partita decisa dalla doppietta di Tammy Abraham diventato il terzo incomodo nella sfida per salire sul trono dei bomber. Per i betting analyst il favorito resta sempre il capitano laziale, proposto a 1,75, davanti il centravanti serbo della Juventus in quota a 2,00. L’inglese, giunto a quota 15 in campionato, è il miglior marcatore del girone di ritorno con 9 centri, e una sua vittoria finale secondo i bookie vale 25 volte la posta. Più attardato, invece, Lautaro Martinez, offerto a 50.