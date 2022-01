La stagione calcistica è ormai entrata nel vivo e nelle zone basse della classifica non c’è più possibilità di sbagliare. Diverse le squadre coinvolte nella lotta in zona retrocessione e diversi gli allenatori con una posizione in bilico. Dall’inizio della stagione infatti sono già sette i tecnici allontanati, con gli ultimi due - Sheva e D’Aversa - esonerati nel giro di poche ore. Per i betting analyst potrebbe non essere finita qui: nonostante un’ultima parte di stagione convincente, riporta Agipronews, i due più a rischio sono Walter Mazzarri del Cagliari, attualmente terzultimo in classifica, e Thiago Motta, reduce dal clamoroso successo di Milano che ha allontanato lo Spezia dalle ultime tre posizioni, proposti entrambi a 2. In bilico c’è anche Paolo Zanetti, allenatore di un Venezia in crisi e ora con un margine di solo due punti dalla retrocessione, a 3,50. Sale a 5,50 la possibilità di un addio di Sinisa Mihajlovic dal Bologna, mentre sembra remota l’idea che il duo Mourinho-Sarri non possa terminare la prima stagione nella capitale: tale eventualità si gioca a 7,50, stessa quota di Alessio Dionisi, mister del Sassuolo.

CC/Agipro