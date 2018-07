Terminata l'assemblea di Lega. Lo sponsor principale del campionato di Serie A resta TIM. I club hanno trovato un accordo per il triennio 2018/2021: TIM sponsorizzerà campionato e competizioni Primavera. L'affare dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro a stagione. A Frecciarossa Coppa Italia e Supercoppa, sempre per il prossimo triennio, per circa 5 milioni di euro a stagione. Ancora da assegnare la sponsorizzazione all'estero.