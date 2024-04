Serie A, top 4: balzo Roma nelle quote, De Rossi insidia Thiago Motta per un posto in Champions League

23 minuti fa



La Roma torna alla vittoria nel primo derby in carriera di Daniele De Rossi e complice l’inaspettato pari del Bologna in casa del Frosinone, accorcia a -3 sul quarto posto occupato dagli emiliani. Proprio il successo contro la Lazio permette ai giallorossi, offerti tra le prime quattro a 2,50, di accorciare sul Bologna, sempre favorito per la qualificazione in Champions a 1,75 volte la posta. Più lontana invece l’Atalanta, sconfitta nel finale a Cagliari, offerta a 5, mentre il ritorno alla vittoria della Juventus - dopo oltre un mese - in campionato, non lascia dubbi in quota, con il ritorno in Champions di Danilo e compagni dato a 1,05.