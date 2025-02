Serie A, top-4: il derby d'Italia "regala" un posto Champions alla Juventus. Fiorentina, crollano le quote dopo il ko con il Como

AFP or licensors

Il gol di Francisco Conceicao contro l'Inter regala il quarto posto in classifica allae fa volare i bianconeri nelle quote per la top-4 della Serie A. Gli uomini di Thiago Motta (al terzo successo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite) avanzano in lavagna da 2 a 1,60 su Godbet , e aumentano il vantaggio sulle rivali. Buone notizie anche per il Milan che, dopo l'1-0 di San Siro contro il Verona, passa da 4,50 a 3,75. Il 2-2 dell'Olimpico contro il Napoli capolista lascia comunque la Lazio, ora quinta, a 3,50.Dopo la sconfitta interna contro il Como, crolla invece la, da 4,50 a 9, in leggero vantaggio sul Bologna, proposto a 10. Si gioca invece a 20 la clamorosa rimonta della Roma: i tre punti a Parma rappresentano il quarto successo nelle ultime cinque gare, ma la zona Champions resta lontana nove punti.