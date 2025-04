Getty Images

Serie A, top-4: la Juve perde e complica la rincorsa Champions, rilancio Lazio in quota

un' ora fa



Uno scivolone inaspettato che complica la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo i recuperi delle partite rinviate a Pasquetta in segno di lutto per la morte di papa Francesco, la Juventus perde a Parma e viene agganciata al quinto posto in classifica dalla Lazio, vittoriosa a Genova. Quote che passano da 1,40 a 2 per un posto nella top-4.



Spettatore interessato il Bologna di Italiano, in cerca di una storica qualificazione-bis: opzione che rimane stabile a 3, mentre cala da 10 a 3,50 un piazzamento tra le prime quattro posizioni in classifica della squadra di Baroni. Roma e Fiorentina rispettano i pronostici e vincono contro Verona e Cagliari, ma la Champions League 2025/2026 resta lontana per entrambe, in lavagna a 16.