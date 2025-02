Getty Images

Serie A, top-4: la Juventus vola in campo e in quota. Per i bookie la lotta Champions 'si tinge' di bianconero

6 minuti fa



Il gol di Dusan Vlahovic a Cagliari e il contemporaneo pari della Lazio a Venezia regalano alla Juventus il quarto posto solitario in campionato. Gli uomini di Thiago Motta, al quarto successo consecutivo in Serie A, volano in campo e continuano a calare le quote per la qualificazione alla prossima Champions League, un posto nella top-4 vale infatti 1,50, ancora in diminuzione rispetto a 1,65 di sette giorni fa. Dietro ai bianconeri, frenano tutte le inseguitrici: la Lazio impatta 0-0 a Venezia e si gioca a 3,15. Sale invece a 4,50 il Milan, sconfitto a Torino e ora settimo in classifica. La rete allo scadere di Bernede apre la crisi della Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva: i toscani sono ora in lavagna a 12, in aumento rispetto a 9 della scorsa settimana.