Serie A, Top-4: la Lazio spreca, i bookie dicono ancora Juve. Balzo in quota del Bologna per un posto Champions

Con il pareggio dell'Olimpico contro l'Udinese, laspreca una buona occasione per strappare il quarto posto alla, uscita con le ossa rotte dallo 0-4 dell'Atalanta all'Allianz Stadium. I bianconeri riescono quindi a limitare i danni in classifica e nelle quote per la Top-4, dove si confermano favoriti per un posto Champions a 1,50 su, contro l'1,37 della scorsa giornata. Gli uomini di Marco Baroni guadagnano comunque terreno, in lavagna, passando da 2,85 a 2,50.Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, rientra in gioco il, ora solo a -2 dai ragazzi di Thiago Motta: in una settimana gli emiliani avanzano da 15 a 8. Resta invece a 20 la Roma, nonostante la quinta vittoria consecutiva in campionato e 12 gare senza sconfitte. I punti di distacco dal quarto posto sono ancora sei. Il Milan torna a vincere a Lecce dopo tre ko, ma per i bookmaker non basta: la Top-4 vale 25 volte la posta. Sembra ormai fuori dalla corsa la Fiorentina, precipitata a 40 dopo il 2-1 di Napoli, quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate.