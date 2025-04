AFP via Getty Images

Serie A, top-4: la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions, ma per i bookie la Juve resta favorita

36 minuti fa



Vincono Juventus, Roma e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise da soli tre punti. Il colpo di giornata lo fa la Roma, che sbanca San Siro e fa un deciso scatto in quota Champions: si passa da 16 della scorsa settimana agli attuali 4.



Per gli esperti, la favorita resta la Juventus, offerta a 1,80, mentre il doppio pareggio di Bologna e Lazio complica i piani alle squadre di Italiano e Baroni: gli emiliani salgono da 3 a 5, mentre i biancocelesti da 3,50 a 6. All'ottavo posto in classifica, ma a soli tre punti dalla Juventus quarta, c'è la Fiorentina di Palladino, la cui quota per la qualificazione alla prossima Champions League si dimezza da 16 a 8