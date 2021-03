La sosta del campionato ci permette di esaminare, ruolo per ruolo, il rendimento dei giocatori di Serie A. La classifica che riportiamo qui sotto è la media dei voti che gli inviati di calciomercato.com hanno assegnato durante la stagione. Dopo i portieri, i difensori e i terzini, proseguiamo con i centrocampisti ricordando che abbiamo preso in considerazione solo quelli che hanno almeno 5 presenze.. Fosse possibile fondere le caratteristiche dei primi tre centrocampisti di questa classifica ne uscirebbe un fenomeno. Sarà una bella lotta, da qui alla fine del campionato, per conquistare il primo posto., alla seconda di campionato a Benevento: la ragione è legata al criterio delle presenze (come detto ne bastano 5 per entrare in questa graduatoria) e non dei minuti giocati. Fra i primi cinque Milinkovic-Savic e Freuler.1° De Paul 6,562° Kessie 6,52Barella 6,524° Sensi 6,55° Milinkovic-Savic 6,33Freuler 6,337° Zielinski 6,328° McKennie 6,39° De Roon 6,2810° Veretout 6,2711° Zaccagni 6,25Tramoni 6,25Luis Alberto 6,2514° Pereyra 6,21Brozovic 6,2116° Djuricic 6,2Barak 6,2Demme 6,219° Agoumé 6,1920° Lo. Pellegrini 6,18Agudelo 6,18Ricci 6,1823° Veloso 6,17Pessina 6,1725° Kucka 6,16Brahim Diaz 6,1627° Soriano 6,13Rovella 6,13Rog 6,13Medel 6,13Locatelli 6,13Hetemaj 6,13Eysseric 6,1334° Damsgaard 6,11S. Molina 6,1136° Villar 6,1Vieira 6,1Bessa 6,139° Strootman 6,09Calhanoglu 6,0941° Lulic 6,08Nainggolan 6,0843° Leo Sena 6,07Poli 6,07Malinovskyi 6,07Lazzari 6,0747° Estevez 6,05Lucas Leiva 6,05Nandez 6,0550° Schouten 6,04Tameze 6,0452° Brugman 6,0353° Svanberg 6,02Candreva 6,0255° Miranchuk 6Eriksen 6Bennacer 6Behrami 6Baselli 660° Thorsby 5,98Dominguez 5,98Badelkj 5,98Traoré 5,9864° Maxime Lopez 5,97Cuadrado 5,97Ilic 5,97Verre 5,97Pasalic 5,97Mandragora 5,9770° Arthur 5,96Marusic 5,96Ekdal 5,96Krunic 5,9674° Viola 5,9575° Acampora 5,94Obiang 5,94Adrien Silva 5,94Ramsey 5,9479° Saelemaekers 5,93Arslan 5,93Pobega 5,93Zajc 5,93Radovanovic 5,93Amrabat 5,93Bentancur 5,93Vidal 5,93Bakayoko 5,93Tonali 5,9389° Vulic 5,9290° Kulusevski 5,991° Akpa Akpro 5,89Elmas 5,89Sturaro 5,8994° Marin 5,88Escalante 5,88Castrovilli 5,88Andreas Pereira 5,8898° Hernani 5,8699° Jankto 5,85Lukic 5,85101° Walace 5,84102° Fabian Ruiz 5,83Brunetta 5,83Baldursson 5,83105° Schiattarella 5,82Gojak 5,82Cristante 5,82108° Makengo 5,81Verdi 5,81110° Ramirez 5,8Pereiro 5,8Melegoni 5,8Lobotka 5,8Leris 5,8Kurtic 5,8116° Perisic 5,79Dabo 5,79118° Duncan 5,78119° Lerager 5,77120° Tello 5,75Rincon 5,75Meité 5,75Magnanelli 5,75Diawara 5,75Benali 5,75126° Castillejo 5,74127° Ionita 5,73128° Zanellato 5,72129° Cataldi 5,71130° Parolo 5,7131° Petriccione 5,69132° Cigarini 5,67133° Fares 5,65Deiola 5,65Borja Valero 5,65136° Linetty 5,64Grassi 5,64138° Sohm 5,63139° Pulgar 5,61140° Rabiot 5,6141° Eduardo da Silva 5,58142° Cyprien 5,56143° Saponara 5,5144° Bernardeschi 5,43