Rialzarsi per non perdere il treno Champions. Dopo il ko interno contro la Spal, alle 20.45 l'Atalanta proverà subito a riprendersi i punti smarriti per strada, ma di fronte avrà un Torino anch'esso voglioso di rivincita, dopo la sconfitta, subita in rimonta, contro il Sassuolo. Entrambe ferite, le squadre di Gasperini e Mazzarri vogliono subito trovare la cura giusta.



I NUMERI - La Dea ha perso le ultime due partite di Serie A contro i granata, bestia nera per gli orobici. Inoltre, il Torino è imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe in campionato contro l'Atalanta (6 vittorie e 3 pareggi). I bergamaschi non vincono a Torino dall'aprile 2007.



I SINGOLI - Salvatore Sirigu, portiere del Torino, non ha subito gol in 5 delle 20 partite giocate in A in questa stagione; Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, ha segnato nove gol nelle ultime nove di campionato: con un gol oggi, supererà Paolo Rossi nei migliori marcatori della storia della Serie A con 82 gol.



