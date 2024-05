Ilè in fibrillazione per la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione, ma deve continuare a far punti per difendere il sogno Champions dagli assalti di Roma e Atalanta; ilattualmente sarebbe fuori da tutto, ma l'ottavo posto potrebbe essere utile e dista solo 4 punti, con la Fiorentina che ha una partita in meno. La sfida tra granata e rossoblù all'Olimpico Grande Torino assume quindi unaIl match inaugurale tra le squadre di Juric e Motta, due allenatori in odore di cambio squadra tra poco più di un mese, a fine campionato, propone diversi temi: la sfida fra i fattori Z,, e quelle tutte azzurre tra Buongiorno e Calafiori in difesa e tra Bellanova e Orsolini (in panchina inizialmente) sulle fasce, con vista su Euro 2024.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. JuricSkorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta