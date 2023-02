La sfida dell'tra ile lachiude la 23esima giornata di. I granata dicercano i tre punti contro i grigiorossi per prepararsi al meglio al derby contro ladi martedì 28 febbraio. La squadra di Ballardini cerca ancora la prima vittoria in A dopo i successi importanti in Coppa Italia contro Napoli e Roma.La squadra diviene dalla sconfitta di San Siro contro ilper 1-0 e occupa al momento il nono 9° posto in classifica con 30 punti. Situazione difficilissima per gli avversari guidati da, ultimi con soli 8 punti.