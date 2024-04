e, allo stadio Olimpico Grande Torino, i 3 punti in palio potrebbero indirizzare il proseguo e il finale di stagione di entrambe le squadre per la lotta all’Europa e per non retrocedere. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.Arbitro: RapuanoAssistenti: Rossi M. - MastrodonatoQuarto ufficiale: CamploneVAR: ValeriAVAR: MariniGiallo pesante per Karol Linetty, reo di aver steso Cheddira al limite dell'area: era diffidato, salterà la prossima sfida

ECCO QUALE PARTITA SALTA LINETTY