La terza giornata del campionato di Serie A riparte con due sfide alle 18.30: insieme ad Inter-Fiorentina, all'Olimpico Grande Torino' la formazione di Ivan Juric ospita il Genoa in un match che per i padroni di casa ha già una certa valenza, considerando il solo punto conquistato nelle prime due uscite e la brutta prestazione offerta contro il Milan.







Cerca conferme invece la squadra di Gilardino, reduce dal colpaccio esterno contro la Lazio e trascinata in questo principio di stagione dall'attaccante della Nazionale Mateo Retegui.



FORMAZIONI UFFICIALI



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Linetty; Zapata.



Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.