Prosegue la 9ª giornata di Serie A, la prima dal rientro del campionato dopo le due settimane di sosta dovute alla pausa per le Nazionali. Dopo il risultato del Napoli a Verona,La formazione nerazzurra è chiamata a riprendere la marcia, arrestatasi nell’ultimo match in casa contro il Bologna (pareggio per 2-2 a San Siro), e tentare il sorpasso sul Milan 1° in classifica., una sequenza cominciata proprio l’anno scorso qui nel capoluogo piemontese. Con un altro successo, l’Inter eguaglierebbe il loro stesso precedente record – fermo al 1966 -. Ma se la società di Viale della Liberazione ha bisogno di una vittoria per scavalcare i rossoneri, ecco che i granata sono alla ricerca di un’affermazione, che manca ormai da 4 partite (2 pareggi e 2 sconfitte)., soprattutto nel reparto offensivo: tre match consecutivi senza gol, una striscia che non accadeva dal novembre 2014. Lo stesso mister Ivan Juric ha un pessimo score contro i nerazzurri (1 sola vittoria, 2 pareggi e ben 9 sconfitte).Sono 158 i precedenti in Serie A tra Inter e Torino: i nerazzurri hanno vinto 72 gare, contro le 36 dei granata, completano il bilancio i 50 pareggi.Inoltre, sempre contro il Torino, nel girone d'andata, è imbattuta da 22 gare.Il Torino ha perso in tre delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Inter in Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in cinque (2 vittorie e 3 pareggi) delle sei precedenti partite interne contro i nerazzurri in campionato.: su un totale di 81 partite, 27 sono state le vittorie del Torino, 30 le sconfitte e 24 i pareggi.