Al via la 29esima giornata di Serie A e riparte subito la corsa scudetto. Alle 19.30 tocca alla Lazio, impegnata contro il Toro allo Stadio Olimpico Grande Torino: i biancocelesti di Inzaghi cercano il secondo successo consecutivo dopo quello in rimonta, con tante polemiche, sulla Fiorentina per mettere pressione alla Juventus, ora a +4; i granata invece provano a rialzarsi dopo il pesante ko di Cagliari per non rischiare di restare invischiati nella lotta salvezza, con il Lecce ora a -6.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Bilancio recente a favore della Lazio, nelle ultime 12 sfide in Serie A, sono 6 i successi biancocelesti contro i 2 per il Torino (4 pareggi), ma quello complessivo casalingo sorride ai granata: 28 vittorie interne in 64 confronti di campionato contro le 13 in trasferta per la Lazio (23 pareggi). Successo per i granata anche nell'ultimo scontro a Torino, 3-1 nel maggio 2019. Sarà la panchina numero 150 alla Lazio per Simone Inzaghi (83 vittorie, 29 pareggi, 37 sconfitte) ed è caccia ai 300 gol con lui alla guida (ora 296).



